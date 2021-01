Do grupo de risco, Mayra Cardi afirma que está com coronavírus: Muita falta de ar e muita febre

06/01/2021 | 11:10



Mayra Cardi usou as redes sociais, no dia 5 de janeiro, para revelar aos fãs e seguidores que testou positivo para a Covid-19. Através de um vídeo, a influenciadora afirmou que não estava sentindo nenhum dos sintomas, mas após receber o resultado do exame passou a se sentir muito mal:

Eu não estava sentindo nada, estava ótima. Deu resultado positivo e eu sou do grupo de risco, tenho bronquite asmática. A nossa mente é f***a. Assim que o resultado saiu tudo apareceu: uma dor no olho que ele falta sair para fora, uma dor de cabeça que parece que vou morrer, [...] parece bateção de panela, dor nas pernas e na lombar bizarra, voz [rouca], tosse. Resumindo: Tô ruim e eu sou do grupo de risco, disse ela, que contou ter bronquite asmática.

Mayra ainda afirmou que está sendo acompanhada por seu médico e está perto de um hospital, caso seja necessário:

Já estou medicada, perto do hospital, vou ficar medindo nível de oxigênio e assim que tiver que ir pro hospital eu vou e não tem o que fazer. Vamos olhar pelo lado positivo, tudo tem um lado positivo, por incrível que pareça. Eu estou começando o ano com Covid e fiquei um ano inteiro, cara, e não peguei Covid, não fiz festa, não fiz nada. De repente, eu vou me conectar comigo mesma para me livrar de um problema emocional, de um grande peso de todos esses anos e aí vem esse recado: ame sua vida, dê valor pra sua vida. (...) Eu vou ter que ficar mais doze dias longe da minha filha. Eu tinha que passar por isso. Eu vi várias coisas positivas, estou agradecida. Vou ficar atenta à minha vida, cuidar dela, vou ficar isolada de tudo o que eu amo e gosto. Vou tentar mostrar pra vocês como eu tô, estou com muita falta de ar, mas vou tentar. Vamos focar no positivo.

Na manhã do dia 6 de janeiro, a coach afirmou que teve muita febre, mas já está se sentindo melhor:

Passei muito mal a madrugada inteira, muita febre. Mas acordei melhor, se limitou a dizer no Stories.