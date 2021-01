Samantha Morton, a Alpha de The Walking Dead, é internada depois de ter choque anafilático confundido com o novo coronavírus

06/01/2021 | 11:10



A atriz Samantha Morton foi internada com sintomas da Covid-19! Mas, de acordo com o Daily Mail, houve um engano no diagnóstico da atriz. Na verdade, Samantha teve um choque anafilático e foi levada para a ala especial contra o novo coronavírus depois de apresentar febre e falta de ar. Em comunicado, o representante da atriz disse:

Samantha Morton sofreu um choque anafilático ontem à noite. Como a sua temperatura estava tão alta e ela estava com dificuldade para respirar, ela foi colocada em uma ala de Covid-19 por várias horas, onde testemunhou a atual situação chocante em nossos hospitais em primeira mão. Samantha gostaria de enviar seus agradecimentos e admiração absoluta a todos os funcionários do Serviço Nacional de Saúde do Reino Unido, que estão fazendo um trabalho tão incrível sob as circunstâncias mais angustiantes. Samantha está em casa com a família se recuperando.

Depois do ocorrido, a atriz escreveu uma mensagem de agradecimento aos profissionais de saúde no Twitter:

Obrigada a todos os funcionários que me ajudaram esta noite. Sou muito grata pelo nosso Serviço Nacional de Saúde. Ver a zona vermelha em primeira mão e as enfermeiras e médicos sendo tão gentis e maravilhosos para nós todos foi uma lição de humildade. Estou bem hoje por causa deles.

Por fim, a atriz, que interpretou a personagem Alpha na série The Walking Dead, fez duas publicações: em uma delas, postou uma foto usando máscara e proteção facial, e na outra escreveu:

Estou melhorando. Eu vou chegar lá e muito obrigada pelas mensagens de melhoras.