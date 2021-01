Luciana Gimenez revela problemas com autoestima e afirma: - Me acho feia, não gosto da minha bunda

05/01/2021 | 12:11



A apresentadora Luciana Gimenez contou detalhes da vida pessoal em seu canal do YouTube! Mas dessa vez, Luciana revelou um problema que sempre teve: autoestima baixa. No vídeo chamado Eu me amo?, a apresentadora disse:

- Eu tinha combinado de falar de autoestima. Hoje era um dia em que falei: Vou fazer vídeos. Cheguei no meu quarto hoje, olhei para a minha cara e falei: Como vou olhar para a minha cara e falar de autoestima se eu estou sem nenhuma?. Será que era para ser um vídeo motivacional? Se for, não vai dar certo. Porque eu não estou com nenhuma autoestima. Eu me acho feia, acho que sou alta demais. Não gosto das minhas pernas, da minha bunda. A minha barriga é bonita, ok, mas como vou falar para as pessoas que estão me assistindo de autoestima?

Luciana também revelou alguns traumas de infância relacionados ao corpo:

- Quando eu era criança, no colégio me chamavam de saracura. Todo mundo ria, batia palma. Eu odiava, chorava. Chegava em casa chorando, porque eu tinha um metro e vinte de pernas e o resto era um corpinho. Então, eu era saracura, seriema. Eu usava calça de moletom embaixo das calças jeans para parecer que as minhas pernas eram mais grossas.

Atualmente, a apresentadora disse que consegue se achar bonita quando está arrumada, mas que isso não acontece com frequência:

- Esse problema de autoestima, eu tive sempre. As pessoas não sabem. Quando eu estou toda arrumada, quando eu estou toda produzida, eu entendo que é um personagem. Eu olho e falo: Nossa, estou bonita. Mas não é uma coisa que eu tenha conquistado dentro de mim todos os dias. Tem dias que após a meditação, consigo me achar bonita.

Luciana ainda concluiu o pensamento dizendo:

- Eu me amo? Eu me acolho. Eu me acolho muito. Eu sou uma pessoa que batalha muito. Tenho muitas dificuldades como todos nós, mas tento abraçar o mundo com as pernas. Gosto muito de ajudar as pessoas. Não é fácil para ninguém. A gente fantasia o mundo o que está vivendo. Apareceu na televisão e a gente já fala: Aquele é rico, famoso. Como se o rico não tivesse problema. Mas a autoestima é uma questão de trabalhar em se amar, se aceitar, se desculpar e ver que é o melhor que você está podendo fazer. Porque às vezes é o melhor que a gente está podendo fazer hoje, não dá para exigir mais.