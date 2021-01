03/01/2021 | 14:10



Toda vez que aparece com Clara Maria, sua filha com Tatá Werneck, Rafa Vitti arranca suspiros e elogios dos seguidores. Não foi diferente no último sábado, dia 2, em que o ator aproveitou um dia de chuva para brincar com a pequena.

Em um vídeo de mais de dois minutos, a menina aparece andando na direção do pai, que a abraça várias vezes. Tatá, que não perde uma piada, resolveu comentar de forma bem-humorada:

Os vídeos da sua filha são os únicos que eu vejo até o final. Talvez porque seja minha também.

Em outro vídeo publicado, dessa vez em seu Instagram Stories, Rafa aparece segurando Clara no colo, enquanto a pequena se diverte com uma boneca de pano.