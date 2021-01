Alok e Romana Novais convidam médicos que fizeram parto para serem padrinhos da filha, Raika

03/01/2021 | 12:10



Como você acompanhou, Alok e Romana Novais passaram por momentos complicados no nascimento prematuro da caçula, Raika, no começo de dezembro de 2020. Após o susto, o casal finalmente conseguiu levar a pequena para casa, e fizeram um agradecimento todo especial para os médicos responsáveis pelo parto.

Os dois, que ainda são pais de Ravi, resolveram convidar o casal de médicos Domingos e Erica Mantelli para serem os padrinhos de Raika. Os doutores compartilharam, cada um em seu Instagram, uma carta para a pequena.

Você não imagina o desafio que eu vivi para fazer você viver. Não estou falando apenas do desafio profissional. Mas do desafio em equilibrar minhas múltiplas funções e silenciar meu coração que sangrava em ver toda aquela situação. Por fora a médica decidida, agindo de maneira rápida e assertiva. Por dentro eu orava e me conectava com Deus e com você, na certeza de que vocês ficariam bem. (...) Ser madrinha é ser escolhida duas vezes. Uma pelos pais e outra por Deus! Que honra ser escolhida para essa missão tão importante. Assim como cuidei de você dentro da barriga da mamãe e no momento delicado do seu nascimento, prometo que estarei ao seu lado a todo momento! - escreveu a médica na rede social.

Domingos também resolveu escrever um texto direcionado para a bebê, relembrando os dias delicados após seu nascimento:

Cuidamos da sua mamãe na UTI por três dias zelando pela saúde dela. Tivemos muito medo sim. Mas também muita esperança e confiança em nosso trabalho de que no final tudo ficaria bem! Cuidamos de vocês duas enquanto acalentávamos o coração do seu papai isolado em casa. E que situação difícil de enfrentar. Fazer todos os dias FaceTime com seu Papai e Mamãe e presenciar o dor deles de não poder estar ao seu lado, te pegar no colo e te encher de carinho. Mas no final, graças a Deus tudo terminou bem! E foi exatamente no momento em que tiramos essa foto, no primeiro dia em que a sua mamãe pode ir te ver na UTI, que seus papais nos informaram que teríamos a honra de ser seus padrinhos.