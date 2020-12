Movimento no Tersa é tranquilo nesta manhã

Flavia Kurotori

Do Diário do Grande ABC



31/12/2020 | 10:29



O movimento no Tersa (Terminal Rodoviário de Santo André) está tranquilo na manhã de hoje (31), véspera de Ano-novo. O Diário esteve no local por volta das 10h e não encontrou filas ou pessoas comprando passagens de última hora. Segundo funcionária que não quis se identificar, a circulação está abaixo do normal desde a semana passada. Houve, inclusive, alto índice de devolução de passagens.

A diarista Suzana Ignácio Costa, 65 anos, aguardava embarque para Extrema, em Minas Gerais, onde irá passar o Réveillon com filho. “Vou de 15 em 15 dias para visitar. Tenho medo da Covid, mas tomo todos os cuidados, até porque, já perdi uma irmão (para a doença). Mas vale a pena para ver meu filho”, disse.

Renan Júlio, 33, chefe de salão, estava chegando do Rio de Janeiro para passar o Ano-Novo com a família em Santo André. “Com certeza tenho medo da Covid, mas (o ônibus) estava tranquilo, quase vazio, então deu para manter a distância”, relatou. Amanhã, ele fará o caminho de volta, já que no sábado terá que trabalhar. “Tento ao máximo me manter seguro.”