Meia Felipe renova com o Cachorrão para a Série A-2

Dérek Bittencourt

Do Diário do Grande ABC



31/12/2020 | 00:01



Peça fundamental para o acesso e vice-campeonato do EC São Bernardo no Paulista da Série A-3, o meia Felipe teve o contrato renovado com o Cachorrão para 2021. Jogador que mais vezes entrou em campo (19) e autor de seis gols (vice-artilheiro do time), o jogador é o décimo a ter vínculo estendido pela diretoria, situação que é vista como acertada pelo camisa 10.

“A manutenção da espinha dorsal é muito importante para um elenco que quer atingir os objetivos. Creio que esse é o pensamento e irá nos ajudar muito, por conta dos atletas serem guerreiros e batalhadores. Não tenho dúvidas que iremos conquistar grandes coisas em 2021. Agora é trabalhar sério para alcançar meu espaço novamente, com muito respeito aos companheiros”, declarou Felipe.

Antes de anunciar a renovação do meia, o EC São Bernardo já havia fechado acordos para as sequências do goleiro Allan Thiago, dos zagueiros Alexandre, Erwin e Luís Phelipe, do lateral Osvaldir, dos volantes Dudu e Willian, e dos atacantes Chuck e Raul. Além deles, o treinador Renato Peixe e a maior parte da comissão técnica também permanecerão para a temporada 2021, na qual o Cachorrão regressa para a Série A-2 após 31 anos nas divisões inferiores ou licenciado.