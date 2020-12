Após queda de cavalo e cirurgia, Silvia Abravanel volta a apresentar o Bom Dia & Cia ao vivo

01/12/2020 | 13:10



Na última segunda-feira, dia 30, Silvia Abravanel voltou a apresentar, ao vivo, o Bom Dia & Cia, seu programa no SBT! Por causa da pandemia do coronavírus, a atração estava há oito meses apenas transmitindo desenhos animados. Além disso, a apresentadora, que teve problemas com funcionários da atração, havia relatado um acidente que sofreu ao andar a cavalo e, por isso, estava se recuperando.

No Instagram, a filha de Silvio Santos postou uma foto no estúdio do programa e escreveu o seguinte texto:

É com um abraço de muita gratidaÌ?o e carinho que encerro esse dia abençoado por Deus, de muitas maravilhosas emoçoÌ?es; as melhores. Obrigada a todos que nos receberam com muito amor em seus lares; aÌ?s famílias brasileiras. Obrigada equipe @bomdiaecia (e equipe @pgmsilviosantos que com todo carinho do mundo me auxiliaram. Fabiano, Marina e Wagner). Estou muito muito feliz. AmanhaÌ? nos vemos. Boa e abençoada noite pra voceÌ?s, meus amores.

No Stories, nessa terça-feira, dia 1º, ela ainda mostrou que nos bastidores todos estão usando máscaras de proteção. Além disso, escreveu:

� com muita alegria e gratidão que recebo pelas mãos de Deus mais um dia para celebrar a vida, o trabalho, os amigos, a prosperidade à saúde e as bênçãos que Deus nos dá! Muito bem-vindo, dezembro, seu lindo! Deus no comando sempre de tudo e todas as coisas.

Silvia ganhou o apoio de diversos fãs:

Bem-vinda novamente, meu amor, estávamos com muita saudade. Agora sim tenho um motivo para acordar, estava morrendo de saudade do seu: Bom dia, bom dia, BOM DIA.

Sucesso!

Deus te abençoe, amiga!

Lembrando que, em setembro, Silvia havia feito um vídeo para contar que estava há cinco meses sem conseguir andar, após cair do cavalo. A apresentadora passou por uma cirurgia e, em suas próprias palavras, teve que reaprender a andar.