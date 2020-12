Marieta Severo é diagnosticada com coronavírus e é afastada de gravações de Um Lugar ao Sol

01/12/2020 | 13:10



Marieta Severo foi diagnosticada com o novo coronavírus, de acordo com o jornal Extra. A atriz, de 74 anos de idade, foi afastada das gravações de Um Lugar ao Sol, novela que substituirá Amor de Mãe na Globo em 2021.

Procurada pelo jornal na manhã desta terça-feira, dia 1º, a assessoria de imprensa da artista confirmou que ela testou positivo para a doença e está apresentando sintomas leves, como mal estar, cansaço e um pouco de febre e se tratando em casa:

Ela está bem, sim. Teve sintomas leves, mal estar, cansaço e teve um pouco de febre no início. Mas está sozinha, quieta em casa, esperando os 14 dias para refazer os exames.

No ar atualmente como Alma na reprise de Laços de Família no Vale a Pena ver de Novo, a atriz se prepara para voltar para as novelas depois de interpretar a vilã Sophia, de O Outro Lado do Paraíso, em 2018. Em Um Lugar ao Sol, ela interpretará uma mulher que volta a frequentar a escola na terceira idade e será avó da personagem de Andréia Horta, de acordo com a colunista Patrícia Kogut.