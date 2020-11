Internado com Covid, Auricchio tem alta do Hospital Sírio-Libanês

Da Redação

Do Diário do Grande ABC



29/11/2020 | 23:08



O prefeito de São Caetano, José Auricchio Júnior (PSDB), recebeu alta hospitalar neste domingo (29). O tucano estava internado no Hospital Sírio-Libanês desde o dia 15, com quadro confirmado de Covid-19. O político está em casa e cumprirá protocolos de quarentena.



Auricchio teve diagnóstico de novo coronavírus dias antes do primeiro turno. No dia 15, pela manhã, foi levado ao complexo hospitalar da Capital por orientação médica - a equipe que cuida dele é chefiada por David Uip. Nos dias seguintes, teve situação agravada e precisou ir para a UTI. Ficou entubado, mas em quadro estável.



O tucano saiu da UTI dois dias atrás, com melhora da situação respiratória - embora a saturação estivesse em níveis controlados, Uip detectou comprometimento do pulmão.