Grande ABC volta a criar emprego com carteira assinada em outubro, impulsionado pelo setor de

Yara Ferraz

Do Diário do Grande ABC



27/11/2020 | 00:13



Aos poucos, a região volta a gerar postos de trabalho no mercado formal. No último mês, o saldo – diferença entre demissões e admissões – ficou positivo em 6.296 no Grande ABC, impulsionado principalmente pelo setor de serviços, que gerou 3.210 vagas. O resultado é o melhor para o mês pelo menos desde 2006.

Os números do novo Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados) foram divulgados ontem pelo Ministério da Economia e tabulados pelo Diário. No último mês, todas as cidades apresentaram saldo azul, com destaque para São Bernardo, com 2.360, e Santo André, com 1.398.

Além do setor de serviços, todos os demais também apresentaram geração de empregos. O comércio criou 1.748 postos, a indústria 973 e, a construção civil, 354. Em outubro do ano passado, foram criados 240 empregos no total.

O coordenador de estudos do Observatório Econômico da Universidade Metodista de São Paulo, Sandro Maskio, destacou que, apesar da rápida recuperação, é preciso ainda considerar o resultado do ano. Fortemente impactada pela crise econômica causada pela pandemia do novo coronavírus, a região ainda amarga saldo de aproximadamente 20 mil demissões.

“O setor de serviços foi o responsável por alavancar os números, principalmente no subsegmento de atividade administrativa. São serviços auxiliares que passaram a ser mais contratados, por aumento de demanda, seja ele provocado por meio da atividade industrial ou pelos serviços pessoais, que estão em maior volume e maior ritmo”, analisou Maskio. “Eu diria que um dos grandes fatores é a melhora da atividade produtiva da indústria e, outro, a ampliação da movimentação de pessoas, que gera uma maior demanda pelos serviços”, complementou.

NO PAÍS

O Brasil registrou a abertura de 394.989 vagas formais no País em outubro. Conforme o ministro da Economia, Paulo Guedes, trata-se do melhor resultado para um único mês desde o início da série histórica, em 1992.

Guedes destacou a importância desse número para a economia que, mesmo em meio à pandemia “continua retomando em V, gerando empregos a um ritmo acelerado”, disse. Porém, no acumulado do ano, o saldo ainda está negativo, em 171.139 postos.