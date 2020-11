Polícia prende criminoso após roubo em Ribeirão Pires

Do Dgabc.com.br



22/11/2020 | 12:05



A Polícia Militar prendeu por roubo, na madrugada deste domingo (22), um homem – cujo nome não foi divulgado – na Rua Conde de Sarzedas, 160, na Vila Albertina, em Ribeirão Pires.

Segundo a ocorrência, durante patrulhamento a equipe abordou o indivíduo que, momento antes, havia sido apresentado no 1º DP (Centro) como possível autor de roubo de celular, junto de um menor. Ambos, não reconhecidos pela vítima, foram dispensados.

O criminoso, em segunda abordagem, acabou confessando o roubo na companhia do menor, que está foragido. O homem informou que, após o roubo, ele e o menor trocaram de rouba para não serem reconhecidos. O dispositivo móvel foi localizado com a ajuda do meliante, assim como o simulacro de pistola utilizada por eles na hora do delito.

O indiciado foi levado ao plantão novamente, onde foi dada voz de prisão.