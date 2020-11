Após compartilhar dieta com os fãs, Cleo Pires já dá sinais de emagrecimento

21/11/2020 | 14:10



Cleo Pires, sempre mantendo os seguidores atualizados sobre seus planos e projetos, tem compartilhado com frequência através dos Stories de seu Instagram a dieta que está fazendo para eliminar peso. Se exercitando e brincando com os alimentos em vídeos, a atriz está tratando da situação com a mesma naturalidade com a qual assumiu os quilos a mais - que lhe renderam alguns comentários maldosos por parte dos internautas.

O resultado, inclusive, já pode ser percebido nas imagens compartilhadas por Cleo. A atriz, que nunca teve vergonha de mostrar mais ou menos o corpo, continua postando fotos com roupas que realçam a cintura e fazem notar o efeito dos exercícios e da alimentação regrada.

Cleo, aliás, recentemente chegou ao Rio de Janeiro para passar uma temporada, tendo passado grande parte da quarentena por conta do novo coronavírus em Goiás, ao lado da família. De acordo com o jornal Extra, a cantora ainda brincou sobre retornar à capital fluminense após morar tantos anos em São Paulo:

Não sei se sei mais morar aqui.