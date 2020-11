Vikings fecham acordo para treinar em associação nipônica de Mauá

Dérek Bittencourt

Do Diário do Grande ABC



20/11/2020 | 00:01



A Associação Desportiva Vikings Futebol Americano está de casa nova em Mauá. Após um tempo treinando em campo ao lado do ginásio do Poliesportivo Fernando Conceição, o clube fechou parceria com a ACENBM (Associação Cultural e Esportiva Nipo-Brasileira) da cidade e passará a realizar seus treinamentos no local, no Jardim Pedroso.

Participaram do evento de assinatura da autorização do uso do campo a presidente da associação, Marize Tamaoki, junto dos diretores Vilson Mitsuhiko Ichikawa e Manoel Pereira Daniel, e do mandatário e jogador do Vikings Cassio Massahiro Murakami, além de atletas das equipes masculina de full pad e da feminina de flag (modalidades do esporte).

“A parceria irá trazer muitos benefícios para o time, para os jogadores, para a própria associação e especialmente para a cidade de Mauá. Agradeço a todos que estiveram envolvidos nessa parceria, tanto aos jogadores, que acreditam no trabalho da diretoria, quanto à Fepafa (Federação Paulista de Futebol Americano), que nos ajudou. E sobretudo à diretoria da Nipo, por abrir as portas para essa parceria. Ver uma associação de muitos anos de história abraçando o projeto é emocionante”, ressaltou Cassio Massahiro.

“A estória das duas entidades, a localização e a importância do incentivo ao esporte são altamente significativos”, salientou Marize Tamaoki. Na tentativa de difundir a cultura nipônica, a ACENBM conta com atividades como aulas da língua japonesa e yoga, promove encontros de sócios e realiza festas – todos eventos paralisados pela pandemia.