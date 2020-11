Luan Santana é flagrado em papo íntimo com Miss Brasil 2015

19/11/2020 | 13:10



Eita! Parece que Luan Santana foi flagrado em um papo bem íntimo com Marthina Brandt, a Miss Brasil 2015.

Segundo o colunista Leo Dias, eles foram vistos juntos na Casa Floráh, um dos salões de beleza mais badalados de São Paulo, na última quarta-feira, dia 18.

Fontes que estavam presentes no estabelecimento afirmaram para o colunista que a conversa entre eles estava animada e ambos demonstravam ter certa intimidade.

Os dois, no entanto, não deixaram o local juntos. Depois de ficarem três horas no salão, cada um embarcou em um carro diferente.

Após rumores de que Luan estaria se envolvendo com Giulia Be ganharem força nas redes sociais na última quarta-feira, dia 28, o próprio cantor negou o assunto através de um comentário no Instagram, deixando claro que é só amigo da parceira de trabalho. Apesar disso, Jade Magalhães, ex-noiva do artista, curtiu publicações na rede social que falavam sobre o possível envolvimento amoroso com a cantora, apontada como pivô do término dos dois.