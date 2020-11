17/11/2020 | 22:27



A senadora Kátia Abreu (PP-TO) está com coronavírus. Ela fez o aviso pelas redes sociais nesta terça-feira, 17, dizendo que o diagnóstico deu positivo após quatro testes. "Estou passando bem, apenas com dores nas costas e um pouco de mal estar", escreveu Kátia no Twitter.

A insistência em repetir o teste ocorreu, de acordo com a senadora, porque três pessoas de sua equipe contraíram covid-19. De acordo com Kátia, um exame feito no pulmão indicou que a doença está em estágio inicial.