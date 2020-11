Paul McCartney e Taylor Swift se reúnem para conversa e estampam capa da Rolling Stone

13/11/2020 | 14:10



Que momento! Para uma edição especial da Rolling Stone, que traz dois músicos diferentes para conversarem, a revista convidou ninguém mais, ninguém menos, que Paul Mcartney e Taylor Swift! Ambos se reuniram para uma conversa bem interessante sobre a pandemia e, claro, música.

Tanto a capa quanto uma foto que ilustra a matéria foram clicadas por Mary McCartney, uma das filhas de Paul.

Logo no começo da conversa, Taylor fala sobre McCartney III, novo álbum do ex-Beatles, que será lançado em dezembro - e traz o músico tocando todos os instrumentos presentes no disco:

- Eu escutei seu novo disco. E eu adorei muitas coisas sobre isso, mas realmente me senti como um tipo flexível de escrever, produzir e tocar todos os instrumentos em todas as faixas. Para mim, isso é como flexionar um músculo e dizer: Posso fazer tudo isso sozinho, se for preciso.

Paul, então, respondeu:

- Bem, eu não penso assim, devo admitir. Eu aprendi alguns desses instrumentos ao longo dos anos. Tínhamos um piano em casa que meu pai tocava, então comecei a mexer nele. Eu escrevi a melodia para When I?m 64 [música dos Beatles] quando eu era, você sabe, um adolescente.

Depois, ao falar sobre a pandemia, Paul explicou como conseguiu gravar um disco sem correr nenhum risco de saúde:

- Eu tenho muita sorte porque eu tenho um estúdio que é, tipo, 20 minutos longe de onde eu moro. Estávamos em lockdown em uma fazenda, uma fazenda de ovelhas com a minha filha, Mary, os quatro filhos e o marido dela. Então eu tinha quatro dos meus netos, eu tinha Mary, que é uma ótima cozinheira, então eu ia dirigindo ao estúdio. E então haviam dois outros caras que vinham e nós tomávamos muito cuidado e ficámos distantes e tudo mais: meu engenheiro [de som] Steve e o meu cara do equipamento, Keith. Então nós três fizemos o álbum.

Além disso, ele explicou qual é o tipo de música que gosta de fazer:

- Muitas vezes sinto que estou escrevendo para alguém que não está indo muito bem. Não de uma forma cruzada, mas estou tentando escrever canções que podem ajudar. Acho que é esse o ângulo que quero: aquela coisa inspiradora.

Ao postar a capa da revista em seu Instagram, Taylor foi só elogios ao veterano:

Levou apenas um dia para confirmar o que eu suspeitava há anos: Paul McCartney é a pessoa mais adorável viva. Obrigada, Rolling Stone, por fazer isso acontecer.

Demais esses dois juntos, né?