Ibope apresenta Morando no topo em estudo, com 53%

Raphael Rocha

Do Diário do Grande ABC



12/11/2020 | 00:03



Pesquisa Ibope mostra o prefeito de São Bernardo e candidato à reeleição, Orlando Morando (PSDB), na liderança das intenções de voto estimulada, com possibilidade de vencer o pleito no primeiro turno.

O levantamento, contratado pela Acisbec (Associação Comercial e Industrial de São Bernardo), aponta o tucano com 53% das intenções de voto estimulado – quando a cartela de prefeituráveis é apresentada. O ex-prefeito Luiz Marinho (PT) está em segundo, com 21%. O vereador Rafael Demarchi (PSL) tem 4%. Doutor Leandro Altrão (PSB), Lourdes da Chapa Coletiva (Psol) e Cláudio Donizete (PSTU) contabilizam 1%. Brancos e nulos chegam a 11%. Não sabem ou não responderam, 7%.

No cenário de voto válido – critério utilizado pelo TSE (Tribunal Superior Eleitoral) para decidir o vencedor, já que são excluídos os brancos e nulos –, Morando atinge 65%. Para triunfar no primeiro turno, são necessários 50% dos votos válidos mais uma adesão. Nesse critério, Marinho possui 26% das menções e Demarchi, 5%.

No estrato do voto espontâneo, quando o eleitor responde em quem vai votar sem ter acesso à lista de prefeituráveis, Morando lidera com 45%. Marinho conta com 16% e Demarchi, 2%. Na rejeição, Marinho aparece à frente, com 46% das citações. Morando está em segundo nesse item, com 25%, seguido por Demarchi, com 19%.

Foram ouvidos 602 eleitores de São Bernardo, entre sábado e segunda-feira. A margem de erro é de quatro pontos percentuais, com o nível de confiança de 95%. A pesquisa está registrada no TRE-SP (Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo), sob protocolo SP-08177/2020.