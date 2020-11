11/11/2020 | 16:10



Kate Middleton apareceu publicamente na conta de sua família no Instagram na última terça-feira, dia 10, com uma pequena mudança no visual. A Duquesa de Cambridge estava em um vídeo conversando com algumas pessoas e os fãs logo notaram que ela deu uma leve mudada nos fios.

A esposa do Príncipe William decidiu trocar os fios de cabelo com a tinta mais puxada para o mel para agora apostar em um leve escurecimento e colocou um tom um pouco mais puxado para o chocolate.

Diversas mensagens elogiando o trabalho, o vídeo e até mesmo do tom novo apareceram na publicação dela, e claro, os fãs e seguidores realmente adoraram e estão esperando por ainda mais mudanças!