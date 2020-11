10/11/2020 | 09:10



Neymar Jr. chegou acompanhado ao Brasil! Segundo o jornal Extra, o jogador de futebol desembarcou em sua terra natal no último domingo, dia 8, ao lado de Gabily, cantora carioca.

Ela teria ficado hospedada por três semanas na mansão de Neymar em Paris, na França, a convite dele.

Além dela, três amigas, entre elas a DJ Any Borges e Thascya também estavam na mansão. Por lá, Gabily festejou o aniversário de 25 anos de idade.

Sem os parças, enquanto curtia Paris com as garotas, Neymar logo correu para reencontrá-los em São Paulo. Segundo a publicação, ele foi visto com Thiaguinho, Bruninho, Rafael Zulu em um bar no Itaim Bibi, zona sul da cidade.