Fãs de Simone e Kaká Diniz podem ajudar na escolha do nome da filha do casal

25/10/2020 | 11:11



Simone, que faz dupla com Simaria, junto com seu marido Kaká Diniz, publicaram na última sexta-feira, dia 23, um vídeo no YouTube pedindo uma ajuda pra lá de diferente dos seus fãs e seguidores.

Durante o vídeo, o casal leu uma lista enorme de possibilidades de nomes para a menininha que estão esperando e até publicaram nos comentários que quem acertar vai levar um docinho para casa.

Entre os nomes estão: Chloe, Laura, Luisa, Linda, Liz, Lauren, Hannah, Ava, Zara, Pietra, Meghan, Angel, Zendaya, Alexandra, Safira, Selena, Blake, Jolie e Lara.

Segundo o próprio papai, Kaká Diniz, o nome favorito do irmão mais velho, Henry, é Luisa mesmo tendo falado anteriormente que a irmã se chamaria Maya. Qual será a escolha de Simone e Kaká?