Durante o Simples Assim, Angélica se declara para a sua mãe e público fica extremamente emocionado

25/10/2020 | 11:11



Angélica, que está de programa novo na Rede Globo, o Simples Assim, acabou ligando para a sua mãe neste sábado, dia 24, e simplesmente colocou todo mundo para chorar.

A apresentadora ligou para a sua mãe para expressar as suas emoções durante um quadro do programa e acabou ficando até com a voz embargada de tanta emoção.

Eu tenho muito orgulho de você. Me desculpe se alguma vez te decepcionei. Você é um exemplo para mim, sabia? Estou ligando para agradecer tudo que você fez por mim e queria dizer que te amo.

A mãe de Angélica, Dona Angelina, ficou surpresa com a ligação e disse:

Feliz por saber. Você é a razão da minha vida. Depois dessa, até choro! Estou emocionada.

Se mãe e filha ficaram emocionadas, imagina só os fãs. Os que estavam presentes no Twitter comentaram bastante sobre o ocorrido e admitiram que também foram às lagrimas com o quadro.

Eu não tô chorando vendo o quaro da Angelica não, né!?i, disse um internauta.

Ai gente, esse quadro do Mãe Eu Te Amo no programa da Angélica foi muito emocionante e eu tô me acabando de chorar, comentou outra.

Depois de chorar um pouquinho com a sua mãe, Angélica ainda recebeu uma homenagem de seus três filhos: Joaquim de 15 anos de idade, Benício de 12 anos de idade e Eva de 8 anos de idade.

A gente está ligando para falar que a gente te ama muito, que você é muito especial para a gente, disse o mais velho.

A gente não seria o que é hoje se você não fosse a nossa mãe e não estivesse com a gente. Te amo muito, declarou o do meio.

Você é muito linda, muito especial pra nossa vida, finalizou a caçula que fez a mãezona chorar ainda mais.