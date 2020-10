Kylie Jenner revela significado de tatuagem que tem com o ex Travis Scott

25/10/2020 | 11:11



Kylie Jenner usou seu canal do YouTube para postar um vídeo sobre suas fantasias de Halloween e acabou contando uma detalhes para lá de interessante sobre seu relacionamento com Travis Scott, pai de sua fillha.

Ao mostrar uma fantasia em que ela e Stormi, de dois anos de idade, aparecem de borboleta, ela revelou:

- Quando Travis e eu ficamos pela primeira vez, nós fizemos tatuagens de borboletas juntos. Então a borboleta é um símbolo de nossa relação e de Stormi, por isso foi muito especial fazer uma fantasia de borboleta, explicou ela.

Kylie e Travis mostraram a tattoo em 2017, mas ambos não tinham explicado ainda o real significado do desenho. Borboletas, além do vínculo do casal com a filha, ainda é tema da decoração do quarto de Stormi e levou muitos fãs a acharem que Kylie batizaria a filha de Butterfly.