Pesquisa Ibope mostra Auricchio isolado na liderança com 43%

Júnior Carvalho

Do Diário do Grande ABC



24/10/2020 | 00:05



O prefeito de São Caetano, José Auricchio Júnior (PSDB), candidato à reeleição, seria conduzido ao quarto mandato na cidade se a eleição fosse hoje, mostra pesquisa Ibope. O levantamento revela que o tucano está isolado na liderança da disputa, com 43% das intenções de votos. Em segundo, mas distante do topo, aparece o ex-vereador Fabio Palacio (PSD), com 18%.



Em terceiro vem Thiago Tortorello (PRTB), citado por 8% dos eleitores. Na sequência estão Mário Bohm (Novo), com 4%; Horácio Neto (Psol) e João Moraes (PT), com 2% cada. Eduardo Casonato (Rede) e Nilson Bonome (PSL) marcaram 1%.



De acordo com a margem de erro, de quatro pontos percentuais, Bohm e Tortorello estão tecnicamente empatados na terceira colocação. Já os demais disputam o quarto lugar com o prefeiturável do Novo, no limite da margem de erro. Brancos e nulos somam 11%, enquanto 10% dos entrevistados disseram não saber em quem votar ou não responderam.



Além de liderar com folga a pesquisa estimulada (quando o quadro de candidatos é apresentado ao eleitor), Auricchio desbanca todos os candidatos em todos os estratos sociais medidos pelo Ibope. O atual prefeito é o mais lembrado tanto por homens (42%), quanto por mulheres (43%), enquanto que Palacio atinge 18% entre os dois gêneros. Quando o recorte é a faixa etária, Auricchio também aparece em primeiro. A preferência pelo tucano, porém, é mais latente entre os mais velhos (55 anos ou mais), em que bate 48%. O cenário menos favorável para o chefe do Executivo é entre quem possui de 24 a 34 anos, em que o tucano tem 34% da preferência do eleitorado, contra 20% de Palacio.



No recorte escolaridade, também não há acirramento. Auricchio é citado por 49% entre os que possuem o ensino fundamental – Palacio, 19%; a maioria dos que têm o ensino médio (43%) declarou voto em Auricchio e, 18% no pessedista. O mesmo patamar é observado entre os que têm ensino superior: 41% a 18%. Quando o quesito é raça, Auricchio é mais citado entre os que se declaram brancos (44% a 18%); entre pretos e pardos a disputa é de 41% a 18%. O cenário se inverte, porém, entre os eleitores de outras raças: Palacio e Casonato são os preferidos, com 18% cada, contra 9% do tucano.



VOTOS VÁLIDOS

Quando observados apenas os votos válidos (subtraindo os votos brancos, nulos e indecisos), Auricchio atinge 54% das intenções, mais do que o dobro de Palacio, que tem 23%. Thiago Tortorello, 10%; Mario Bohm, 5%; Horácio Neto e João Moraes, 3% cada; Eduardo Casonato tem 2% e, Bonome, 1%, completam a lista.



Por outro lado, o atual prefeito de São Caetano também é o candidato mais rejeitado entre os eleitores: 31% disseram que não votariam de jeito nenhum no tucano e 21%, em Palacio. Horácio é o terceiro dessa lista, com 20% e, na sequência, Thiago Tortorello, com 18%. O ranking negativo é completado por Bonome (14%); João Moraes (12%); Casonato (11%) e Bohm (10%).



O Ibope entrevistou 504 eleitores na terça e na quarta-feira. Encomendada pela campanha de Auricchio, a pesquisa foi registrada no TRE-SP (Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo) sob o número SP-06037/2020.