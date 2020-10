Luana Piovani é comparada com Sharon Stone em Instinto Selvagem

21/10/2020 | 09:10



Luana Piovani amou ter sido comparada com Sharon Stone no filme Instinto Selvagem! A atriz publicou na noite da última terça-feira, dia 21, uma foto em que aparece com as pernas cruzadas em frente ao espelho e explicou que recebeu o elogio do chefe de seu chefe.

Mandei essa foto pro patrão do meu patrão. Voltou: Instinto Selvagem 2020. Amei! Postei, escreveu ela na legenda da publicação.

A produção é parte de seu novo trabalho em Portugal. Ela, que tem 44 anos de idade, irá participar de uma série onde interpreta uma moça chamada Michele, que é quase 20 anos mais nova que ela. Para a personagem, Piovani recorreu ao dermatologista e fez botox no rosto, para tirar as linhas de expressão da testa.