Simony anuncia noivado com Felipe Rodrigues: 'feliz por nós'

20/10/2020 | 19:59



A cantora Simony revelou nesta terça-feira, 20, que está noiva do cantor sertanejo Felipe Rodrigues, com quem namora há quase cinco meses. Ela publicou uma foto no Instagram em que aparece com o anel de noivado e se declarou para o futuro marido.

"Feliz por nós. Te amo vida. Vamos juntos escrever uma linda história", disse a cantora em um story. O pedido de casamento ocorreu durante as gravações do novo DVD de Simony, que deverá ser lançado em novembro e mostrará a cantora cantando samba e pagode.

Antes do anúncio, Simony fez uma publicação sobre o relacionamento: "Um amor pra vida inteira. Meu lugar preferido. A melhor coisa e dormir e acordar com você. Eu te amo como nunca achei seria capaz de amar".

O último relacionamento de Simony foi com o engenheiro Patrick Silva. Eles estavam juntos desde 2013 e se separaram em 2018. Com o ex-marido, a cantora teve seu quarto filho, Anthony, de 7 anos.