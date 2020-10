Jade Magalhães confirma fim do noivado com Luan Santana: Preciso aceitar e seguir em frente

19/10/2020 | 11:10



Jade Magalhães quebrou o silêncio sobre o fim do noivado com Luan Santana. Na manhã desta segunda-feira, dia 19, a modelo e influenciadora digital publicou uma foto, do pedido de noivado do cantor, em setembro de 2019, em um passeio de balão,. para confirmar que o casal decidiu colocar um ponto final na relação após 12 anos juntos.

Eu sempre acreditei no amor e nas coisas mais puras e lindas que ele nos proporciona. Durante esses 12 anos, dancei e me joguei de cabeça até a música acabar. Com o coração apertado, venho aqui compartilhar o fim da minha história com o Luan. Preciso aceitar e seguir em frente, escreveu ela no início do texto.

Jade ainda afirmou que está tranquila quanto a decisão, embora não tenha sido fácil aceitar o fim do relacionamento:

Me sinto tranquila e em paz por ter dado o melhor de mim até o fim. Algumas situações nem sempre são da maneira que gostaríamos que fossem. Não é fácil fechar a porta daquilo que, por anos, acreditei ser minha felicidade. A vida continua e chegou a hora de renascer!

Por fim, ela agradeceu o carinho que tem recebido no momento difícil:

Não tenho palavras pra agradecer as mensagens desejando o meu melhor e também àqueles que sempre estiveram do meu lado. Obrigada por todos esses anos de tanto carinho. Com amor, Jade.

Luan Santana não se pronunciou sobre o assunto até o momento da publicação desta nota.