Gusttavo Lima deixa mansão onde vivia com Andressa Suita e os filhos

16/10/2020 | 10:10



A separação de Gusttavo Lima e Andressa Suita pegou todo mundo de surpresa, inclusive a própria Andressa. Como você já deve ter visto, ela contou por meio de seu Instagram Stories que foi surpreendida com a decisão do marido de se separar, afirmando que o cantor não deu chances para ela salvar o casamento. Agora, de acordo com o jornal Extra, foi revelado que Gusttavo não está mais morando na mansão onde vivia com a ex e os filhos.

Juntos há oito anos, Gusttavo e Andressa são pais de dois meninos, Gabriel, de três anos de idade, e Samuel, de dois anos. A publicação afirma que o cantor deixou a residência, localizada em Goiânia, na última quinta-feira, dia 15, para morar sozinho na fazenda dele, em Boa Vista, também em Goiás.

Além disso, o jornal também revelou que o ex-casal já começou a cuidar da parte burocrática da dissolução do casamento. Andressa procurou um advogado em Goiânia, que vai mediar as conversas entre os dois, já que o cantor não deseja um litígio entre o ex-casal.

Casados em separação total de bens, segundo jornal, Gusttavo e Andressa não teriam que dividir o patrimônio, mas uma súmula do STF garante à parte que se sente prejudicada a divisão de bens adquiridos após o matrimônio, desde que tenha contribuído para isso.