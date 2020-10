Anitta apoia Justin Bieber e desabafa sobre fãs que ficam na porta de sua casa: A atitude mais invasiva e egoísta que existe

16/10/2020 | 10:10



Justin Bieber recentemente fez um post em seu Stories para desabafar sobre a falta de privacidade que possui por causa dos paparazzi que ficam na porta de sua casa. Em um Instagram, Anitta se deparou com esse desabafo e aproveitou para também dar o seu ponto de vista sobre o assunto:

Posso tomar uma chuva de hate pelo meu comentário (que não seria novidade kkkk). Mas, cara, ele tem razão. Isso é a atitude mais invasiva e egoísta que existe. Acontece MUITO aqui em casa. As pessoas vêm tipo ponto turístico... tiram foto na porta... batem na porta pra trocar ideia comigo. Às vezes na madrugada saem de alguma festa que tá rolando em alguma casa do condomínio e vem bêbado me xingar gritando DO NADA... Existem TANTOS lugares pra fotografar um famoso. Na rua (sim, eu particularmente até no posto de conveniência aqui do lado vou de boa), no restaurante, num evento, praia... enfim... vários lugares.

A cantora ainda continua:

Daí a pessoa vai no ÚNICO lugar que o famoso pode peidar, arrotar, andar pelado, andar de pijama, descabelado, sei lá, qualquer coisa... e fica lá fotografando a porta da pessoa... da janela... é uma loucura. Tem hora que a gente surta... você tá no quintal pegando sol... de repente vem um drone te filmar... pra quem diz: é o preço da fama... sim, galera... ao contrário do que dizem por aí, eu sempre trato com muita educação quem fala comigo em lugar público. Mas, gente.. para e pensa... nossa casa é o único lugar que a gente tem. Ainda bem a maioria dos paparazzi profissionais daqui do Brasil não fazem isso de ficar na porta da nossa casa... amém.

