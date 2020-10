Chapa de vereadores do PDT vive instabilidade

Da Redação

Do Diário do Grande ABC



09/10/2020 | 21:08



A antiga direção do PDT de Rio Grande da Serra, dissolvida pela cúpula estadual do partido, tenta amenizar o clima entre os candidatos a vereador da legenda em meio à instabilidade jurídica criada desde que, à revelia, decidiu apoiar a candidatura majoritária de Claudinho da Geladeira (Podemos).



No começo do ano, a legenda sustentava candidatura própria à Prefeitura de Rio Grande, com o ex-secretário Gilvan Mendonça (PDT) à frente do projeto. Porém, antes do período de convenções, optou por aderir à empreitada de Claudinho, gerando crise interna. A coordenação regional, a cargo de Júnior Orosco, foi à direção estadual pedir a dissolução do diretório local, pois afirmava haver acordo para que, se a candidatura de Gilvan não se confirmasse, a sigla apoiaria a vice-prefeita Marilza de Oliveira (PSD), prefeiturável governista.



Em nota encaminhada aos filiados, a antiga direção municipal, antes dirigida por Sandro de Carvalho, buscou tranquilizar a situação – até porque houve pedidos de impugnação da chapa de Claudinho com o PDT na coligação e, nos bastidores, há o temor de que as candidaturas a vereador sejam anuladas.



“O diretório foi dissolvido ao arrepio do estatuto, por esse motivo todos candidatos de forma coletiva impetraram mandado de segurança”, disse Carvalho, a respeito de processo movido para retirar Mariano Dias do Carmo, novo presidente do PDT de Rio Grande, da vaga. Em caráter liminar, porém, esse pedido não foi acatado pela Justiça.



“Os candidatos estão indignados com a postura do presidente nomeado irregularmente pela estadual, pois ele postou em suas redes sociais apoio a um candidato a vereador de outra agremiação (Bibinho, do Cidadania), ou seja, a estadual do PDT deveria se envergonhar de trocar uma chapa com 19 candidatos, por uma provisória que não apresentou nenhum candidato, e o presidente apoiando candidato de outro partido”, disse o ex-presidente.