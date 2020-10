Ecovias implanta Operação Comboio na Anchieta

Do dgabc.com.br



08/10/2020 | 16:09



A Ecovias, concessionária que administra o SAI (Sistema Anchieta-Imigrantes), implantou a Operação Comboio na via Anchieta, a partir da praça de pedágio do km 31, no Riacho Grande, em São Bernardo, devido a neblina densa que prejudica a visibilidade dos motoristas.

Pelo mesmo motivo, a Interligação Planalto está bloqueada, no sentido São Paulo e no sentido Litoral, da Anchieta para a Imigrantes.



Caminhões e carretas com destino a São Paulo devem, obrigatoriamente, acessar o trecho de serra da via Anchieta.



O SAI está em Operação Normal (5x5). Para a descida, os motoristas utilizam as pistas sul das rodovias Anchieta e Imigrantes. Já a subida da serra acontece pelas pistas norte.