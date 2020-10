Caio Castro usa camiseta estampada com foto de Grazi Massafera e web se derrete: Meta de relacionamento

07/10/2020 | 10:10



Após Grazi Massafera deixar um recadinho apaixonado no pneu do carro de Caio Castro, chegou a vez do ator demonstrar o seu amor pela amada de um jeito bem especial! Na última terça-feira, dia 6, o piloto de corrida foi a um salão de beleza e chamou a atenção ao usar uma camiseta que trazia a estampa de uma foto de Grazi!

O casal teve um dia de beleza com a hair stylist Rosangela Araújo que postou fotos e, nas imagens, é possível ver melhor o look de Caio:

Dia de cuidar do visual desse casal querido. Ã? sempre maravilhoso ter vocês aqui. (...) Sou suspeita para falar, mas o Caio e a Grazi saÌ?o pessoas muito queridas e teÌ?m energia positiva e especial, escreveu ela na legenda do álbum.

QUE CASAL, comentou Marina Ruy Barbosa.

Caio, que agora usa um bigode, também postou uma foto com a profissional e escreveu:

Cabelo e massagem... Afeeee maria, nota mil.

Nas redes sociais, a camiseta de Caio rendeu comentários!

Namore alguém que use uma camiseta com sua foto.

� uma falta de respeito existir um casal tão bonito assim...

Se eu namorasse a Grazi estamparia o rosto dela em todos os lugares possíveis.

Meta de relacionamento.

Muito amor, né?