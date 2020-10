Simaria se atrapalha durante exercícios físicos, sofre queda e brinca com a situação

03/10/2020 | 16:11



A cantora Simaria, dupla com Simone, acordou na última sexta-feira, dia 2, pra lá de animada com os seus exercícios físicos. A cantora que é extremamente bem humorada acabou compartilhando um pouco de suas frustrações ao não conseguir realizar um movimento.

No vídeo, Simaria aparece revezando passadas e meio que se atrapalhou no processo, e acabou caindo no chão. Isso não passaria em branco pela conta das irmãs no Instagram e na legenda da publicação elas ainda escreveram:

Começando uma vida Fitness / Deu tudo errado. Quem na vida? Marca aí a colega que já quer focar no projeto verão 2021.

Em seguida, a coleguinha ainda comentou com os seguidores que já tem o costume de fazer atividades físicas e aproveitou para mostrar o seu conjuntinho nude de treino no espelho imenso de sua mansão.