Zidane diz estar contente com o que tem em mãos no Real Madrid: 'O elenco é esse'

25/09/2020 | 15:38



O técnico do Real Madrid, Zinedine Zidane, disse que está contente com o elenco que tem em mãos para a temporada 2020/2021. O francês deu a entender, apesar de não ter descartado totalmente, que o clube da capital da Espanha não irá contratar novos jogadores nesta janela de transferências internacionais, que será encerrada no início de outubro.

"Pode acontecer de tudo até o dia 5 de outubro (data em que a janela de transferências se encerra na Espanha). Interessa para vocês quem vai vir, mas estou contente com o meu elenco. Vamos trabalhar para chegarmos até o final dos objetivos que temos para a temporada. O elenco é esse, não vou pedir nada", revelou o treinador.

Zidane ainda fez mistério sobre a escalação do belga Eden Hazard para a próxima partida da equipe. O atacante se recupera de uma lesão, mas está sem dores. "Ele não tem incômodos de sua recente lesão, mas como teve poucos treinos nesta temporada com o time, temos que ir devagar. Ele quer entrar e dar 100%, mas precisa estar bem", explicou.

Questionado sobre a saída do galês Gareth Bale, Zidane usou poucas palavras. "Tenho nada a dizer. Desejo o melhor para ele. E para nós, o mesmo". O atacante, pivô de cenas inusitadas no final da temporada passada, foi emprestado por uma temporada ao Tottenham, da Inglaterra.

O Real Madrid volta a entrar em campo neste sábado diante do Betis, que está na segunda colocação do Campeonato Espanhol com seis pontos, em Madri, pela terceira rodada. A equipe merengue estreou com empate sem gols contra a Real Sociedad, em San Sebastian, e possui um jogo a menos que os demais adversários no torneio.