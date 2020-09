Morre João Lima, pai do vice-prefeito de S.Bernardo, Marcelo Lima

Da Redação

Do Diário do Grande ABC



25/09/2020 | 13:57



Pai do vice-prefeito de São Bernardo, Marcelo Lima (PSD), e presidente da liga de futebol amador da cidade, João Fernandes Filho morreu nesta sexta-feira (25), vítima de Covid-19. Ele tinha 64 anos.

Há cerca de dez dias, João Lima, como era conhecido, sentiu-se mal e foi diagnosticado com o novo coronavírus. Precisou ser internado diante do agravamento dos sintomas – estava no Hospital Assunção.



"Palavras neste momento são insuficientes para expressar a tristeza com a partida do senhor João Fernandes, pai do vice-prefeito de São Bernardo, Marcelo Lima. Senhor João exercia com muito amor e dedicação o trabalho de presidente da Liga de Futebol do município", escreveu a equipe de assessores de Marcelo Lima, no Facebook.



O sepultamento está marcado para as 16h30, no cemitério Vale da Paz. Por causa do protocolo da Covid-19, velório não pode acontecer tradicionalmente.

Aliados de Marcelo escreveram mensagens de apoio ao vice-prefeito. “Com enorme pesar que comunico o falecimento do senhor João Lima, pai do nosso vice-prefeito Marcelo Lima. Que Deus conforte o coração dos familiares e amigos, nesse momento tão triste”, escreveu o vereador Alex Mognon (PSDB).

É com tristeza que recebi a notícia do falecimento do senhor João Lima, pai de nosso vice-prefeito Marcelo Lima. Que Deus o receba de braços abertos e conforte o oração de seus familiares e demais amigos”, assinalou o também vereador Ary de Oliveira (PSDB). Os parlamentares Ivan Silva (PP), que foi assessor de Marcelo, e Julinho Fuzari (DEM) também manifestaram condolências.