Demarchi na corrida, segundo turno à vista?

Raphael Rocha



25/09/2020 | 00:01



A decisão do vereador Rafael Demarchi (PSL) em ingressar na disputa à Prefeitura de São Bernardo movimentou o cenário eleitoral na cidade e já há quem aposte na realização de um segundo turno. Todos os movimentos pré-campanha feitos pelo prefeito Orlando Morando (PSDB), candidato à reeleição, para composição até mesmo com quem passou a vida toda criticando suas atitudes políticas foram para polarizar o pleito entre ele e o ex-prefeito Luiz Marinho (PT). A despeito das dificuldades financeiras, Demarchi deve se escorar no bolsonarismo, defender pautas conservadoras e se colocar como figura que sustentará o governo Jair Bolsonaro (sem partido) em São Bernardo. Desse modo, acredita ser possível crescer a ponto até mesmo de ultrapassar Morando ou Marinho.

BASTIDORES

Visita

O diretor superintendente do Diário, Marcos Bassi, recebeu ontem o candidato do PSB à Prefeitura de São Bernardo, o médico Leandro Altrão. Ambos conversaram sobre política regional e, em especial, sobre o papel dos jovens na área. Leandro tem 34 anos e concorre pela primeira vez ao cargo de prefeito.

PT e PTB – 1

Em meio à discussão sobre a decisão nacional do PTB em vetar alianças com o PT, o ex-prefeito de São Bernardo e candidato petista na eleição deste ano, Luiz Marinho, registrou sua candidatura no TSE (Tribunal Superior Eleitoral) com a advogada Ana Paula Lupino (PTB) como vice. A escolha por Ana Paula foi anunciada no começo deste mês. Porém, o presidente nacional do PTB, o ex-deputado federal Roberto Jefferson, publicou, no dia 4 de setembro, resolução na qual proibia alianças do partido com legendas adversárias do presidente Jair Bolsonaro (sem partido), entre elas PT, PSDB, DEM, Psol e PSB. Depois, anulou a convenção do PTB de São Bernardo, que encaminhou a parceria com o petismo e com Marinho. Até o dia 26 de outubro é possível trocar os nomes.

PT e PTB – 2

O diretório nacional do PTB publicou ontem a anulação da convenção do partido em Mauá, que encaminhou apoio ao candidato do PT na corrida à Prefeitura mauaense, o vereador Marcelo Oliveira. Os argumentos foram os mesmos utilizados para barrar a parceria entre PT e PTB em São Bernardo. A sigla tinha candidatura própria, com o ex-deputado federal Wagner Rubinelli, mas retirou o projeto para dar suporte a Marcelo.

Candidatura

Presidente licenciado do Sehal (Sindicato das Empresas de Hospedagem e Alimentação do Grande ABC), Beto Moreira (DEM) foi confirmado como um dos candidatos a vereador na chapa que pedirá votos à reeleição do prefeito de São Bernardo, Orlando Morando (PSDB). Há duas semanas, aliás, Beto esteve com Milton Leite (DEM), vereador paulistano e cacique da legenda.

Licença

Pré-candidata à Prefeitura de Santo André pelo PT, a vereadora Bete Siraque entrou com pedido de licença do mandato pelo período de um mês. O tempo de afastamento do cargo terá vigência a partir de 1º de outubro e se dará sem remuneração por se tratar de motivos particulares – ela pretende dedicar tempo à campanha majoritária no período, embora não haja na legislação a exigência de saída provisória da cadeira para a disputa, mesmo se fosse para concorrer à reeleição ao posto.

Licença – 2

“Em decorrência do período (eleitoral) que se aproxima estou solicitando a licença por motivos particulares. Licença de 30 dias da Câmara”, alegou Bete Siraque (PT), que presidiu a sessão ontem em Santo André. Quem vai ocupar a vaga temporariamente é o primeiro suplente da coligação e correligionário Wagner Lima, ligado ao Sindicato dos Metalúrgicos do ABC – ele recebeu 2.415 votos há quatro anos e será candidato novamente agora.