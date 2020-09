Obituário - 22 de setembro de 2020

Ademir Medici



22/09/2020



SANTO ANDRÉ

Santo André, domingo, dia 20 de setembro

Thereza Alonso Alberto, 90. Natural de Itatinga (São Paulo). Residia na Vila Homero Thon, em Santo André. Dia 20. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Alcyr Toninatto, 85. Natural de Monte Alto (São Paulo). Residia no Parque João Ramalho, em Santo André. Dia 20. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Teresa Di Gregório Lavacca, 85. Natural da Itália. Residia no Centro de Santo André. Dia 20. Cemitério Cristo Redentor Vila Pires.

Maria Aparecida Ferreira Rodrigues, 78. Natural de Irapuã (São Paulo). Residia no Jardim Tietê, em São Paulo, Capital. Dia 20, em Santo André. Crematório Vila Alpina.

Odair Pinto Ribeiro, 77. Natural de Santo André. Residia no Parque das Nações, em Santo André. Dia 20. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.

José Francisco de Melo, 77. Natural de Brejo da Madre de Deus (Pernambuco). Residia no Jardim Las Vegas, em Santo André. Dia 20. Memorial Planalto.

Gualberto Oliveira dos Santos, 71. Natural de Açucena (Minas Gerais). Residia na Vila Humaitá, em Santo André. Dia 20. Memorial Jardim Santo André

Wagner Aparecido Deniz, 62. Natural de Santo André. Residia no Jardim Jamaica, em Santo André. Dia 20. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Edmundo Duarte dos Santos, 53. Natural de Campo Alegre de Lourdes (Bahia). Residia no Recreio da Borda do Campo, em Santo André. Dia 20. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



SÃO BERNARDO

São Bernardo, quinta-feira, 17 de setembro

Teresinha Bueno Xavier, 90. Natural de Tapiratiba (São Paulo). Residia em São Paulo, Capital. Dia 17. Cemitério da Saudade.

Antonio Esteves Filho, 84. Natural de Jundiaí (São Paulo). Residia em São Paulo. Capital. Dia 17, em São Bernardo. Cemitério de Vila Mariana, São Paulo, Capital.

Maria Soares da Silva, 77. Natural do Morro do Chapéu (Bahia). Residia no bairro Santa Cruz, Distrito de Riacho Grande, em São Bernardo. Dia 17. Cemitério do Baeta.

Reinaldo Effenberger, 65. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Centro de São Bernardo. Dia 17. Cemitério da Quarta Parada.

Ana Maria Aparecida Rique, 61. Natural de São Bernardo. Residia no bairro Baeta Neves, em São Bernardo. Dia 17. Cemitério dos Casa.



São Bernardo, sexta-feira, 18 de setembro

Maria Alves da Rocha, 91. Natural de Gentio do Ouro (Bahia). Residia no Jardim Detroit, em São Bernardo. Dia 18. Jardim da Colina.

Jacinta Rosa da Corte Pestana, 87. Natural de Portugal. Residia na Vila Santa Angelina, em São Bernardo. Dia 18. Cemitério dos Casa.

Heleno Rosa da Conceição, 81. Natural de Tupã (São Paulo). Residia na Vila Euclides, em São Bernardo. Dia 18. Cemitério dos Casa.

Nobuo Mitsuyama, 76. Natural de Avaí (São Paulo). Residia no bairro Taboão, em São Bernardo. Dia 18. Cemitério Congonhas, em São Paulo, Capital.

Ana Maria Klaim Cardoso, 73. Natural de Fernandes Pinheiro (Paraná). Residia no bairro Planalto, em São Bernardo. Dia 18. Cemitério dos Casa.

Vanderlei Oliveira de Morais, 69. Natural de São Bernardo. Residia no bairro Nova Petrópolis, em São Bernardo. Dia 18. Cemitério de Vila Euclides.

Ana Alves da Silva, 68. Natural de Berilo (Minas Gerais). Residia no bairro dos Finco, Distrito de Riacho Grande, em São Bernardo. Dia 18, em São Bernardo. Vale da Paz, em Diadema.

Maria José Pereira Coiado, 66. Natural de São Luiz do Paraitinga (São Paulo). Residia no bairro dos Finco, Distrito de Riacho Grande, em São Bernardo. Dia 18. Cemitério do Baeta.



SÃO CAETANO

Emilio Rossi, 87. Natural de São Bernardo. Residia no bairro Santa Terezinha, em São Bernardo. Dia 18, em São Bernardo. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.



D I A D E M A

Diadema, sexta-feira, dia 18 de setembro

Maria Benira dos Santos, 91. Natural de Fortaleza (Ceará). Residia no Centro de Diadema. Dia 18. Cemitério da Lapa, em São Paulo, Capital.

Maria Anunciada de Figueiroa, 88. Natural de Vertente (Pernambuco). Residia em Diadema. Dia 18, em São Bernardo. Jardim da Colina.



Diadema, sábado, dia 19 de setembro

Maria José Pereira Coelho, 81. Natural de Caruaru (Pernambuco). Residia no bairro Conceição, em Diadema. Dia 19. Cemitério Municipal.

Osvaldite Elias de Matos, 76. Natural de Pindobaçu (Bahia). Residia no Jardim Campanártio, em Diadema. Dia 19. Cemitério Municipal.

Joeni Caetano Pinto, 72. Natural de Manhuaçu (Minas Gerais). Residia no Centro de Diadema. Dia 19. Vale da Paz.

Maria do Nascimento, 70. Natural de Porto Firme (Minas Gerais). Residia no Jardim Camnpanário, em Diadema. Dia 19. Cemitério Municipal.

Herli Martins de Souza, 69. Natural de Itanhomi (Minas Gerais). Residia no bairro Taboão. Dia 19. Vale da Paz.

Roberto Rodrigues Hernandes, 68. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Centro de Diadema. Dia 19. Vale da Paz.

João Ramos Vieira, 64. Natural de Piraju (São Paulo). Residia no Jardim Inamar, em Diadema. Dia 19.

Almerinda Beirão da Silva Vieira, 61. Natural de Serra Preta (Bahia). Residia no bairro Serraria, em Diadema. Dia 19. Cemitério Municipal.

Domingos Wilson Pereira, 46. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Centro de Diadema. Dia 19. Cemitério Municipal.



RIBEIRÃO PIRES

Severino Alexandre da Silva, 79. Natural de Caruaru (Pernambuco). Residia no bairro Santa Luzia, em Ribeirão Pires. Dia 20, em Santo André. Cemitério São José.