Paulo Serra anuncia Gilvan Junior como pré-candidato à sua sucessão

O prefeito Paulo Serra (PSDB) confirmou na noite desta quarta-feira (1º) que Gilvan Junior será o pré-candidato à sua sucessão na Prefeitura de Santo André. O secretário municipal de Saúde, que recentemente se filiou ao PSDB, era o mais cotado para ser o nome do governo na eleição. O anúncio da pré-candidatura foi realizado durante live do Chefe do Executivo nas redes sociais.

“Esse ano como vocês sabem tem eleição municipal, e hoje estou aqui para falar do futuro da cidade e responder uma pergunta que muita gente tem feito durante os últimos meses: de quem irá continuar com o nosso trabalho? Então gostaria de apresentar a vocês, com muita transparência, que o Gilvan Junior é o meu pré-candidato a prefeito de Santo André. Gilvan é um cara jovem que faz parte da nossa equipe desde o início e é de total confiança do nosso time”, disse Paulo Serra na live.

Gilvan também participou do anúncio e agradeceu a confiança do chefe do Executivo e disse que pretende continuar com o trabalho do tucano. “Vocês podem contar com meu empenho e dedicação de sempre para continuar transformando Santo André”, pontuou.

O pré-candidato a Prefeitura está na gestão de Paulo Serra desde o início do mandato tucano, em 2017, e é uma das figuras de maior confiança do prefeito dentro do governo. Em janeiro de 2023 assumiu a Secretaria de Saúde, um dos principais orçamentos da administração. Antes, foi secretário de Planejamento e superintendente do Semasa (Serviço Municipal de Saneamento Ambiental de Santo André).

ELEIÇÃO

O primeiro turno da eleição para prefeito de Santo André está marcado para 6 de outubro. Segundo estabelece o TSE (Tribunal Superior Eleitoral), candidatas e candidatos devem ser escolhidos nas convenções partidárias, que serão realizadas entre 20 de julho e 5 de agosto.

Além de Gilvan Junior, a corrida eleitoral para o cargo de prefeito no município andreense já conta com os seguintes candidatos confirmados pelos partidos políticos: Edson Sardano (Novo), vereador Eduardo Leite (PSB) e professora Bete Siraque (PT) e o vice-prefeito Luiz Zacarias (PL).