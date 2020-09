Caio Castro surpreende web ao aparecer com bigode inspirado em vocalista da banda Red Hot Chili Peppers

21/09/2020 | 18:10



Caio Castro começou a semana cheio de estilo! Na manhã desta segunda-feira, dia 21, o ator exibiu seu mais novo visual ao surgir nas redes sociais ostentando seu bigode à la Anthony Kiedis, vocalista da banda Red Hot Chilli Peppers.

No Instagram, Caio publicou uma foto segurando uma lâmina de barbear e, na legenda, fez referência ao músico, dizendo:

Boa semana, guys! #monday #redhotchilipeppers.

Nos comentários da publicação, fãs e amigos do ator elogiaram a mudança no visual e, de quebra, continuaram as comparações entre ele e outros famosos conhecidos pelo bigode.

Tá parecendo mais o Freddie Mercury. Veste a camiseta branca regata e tira a foto de novo!, pediu uma, que foi respondida com um aí sim pelo ator.

Nigel Mansell, mencionou outro, comparando Caio com o piloto britânico da Fórmula 1, famoso nos anos 1990.

Eita p***a que mandou el bigodón...será que faço?, perguntou o ator Bruno Gagliasso, que foi incentivado pelo amigo:

Chama, paê, chama.

Caio ainda respondeu uma fã que elogiou sua beleza, brincando com a dificuldade de não cobiçar o namorado de Grazi Massafera.

Impossível seguir todos os mandamentos da lei de Deus...não cobiçar as coisas alheias eu vou ficar devendo, hein, escreveu a moça.

Que coisa feia.., rebateu ele, bem-humorado.