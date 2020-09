Festival Favela em Casa SP estreia hoje

Vinícius Castelli

Do Diário do Grande ABC



18/09/2020 | 00:01



Com foco na arte produzida na periferia, tem início hoje e termina domingo o Festival Favela em Casa SP. Idealizado pelo mauaense Marcelo Rocha e pela paulistana Andressa Oliveira, integrantes do Coletivo Favela em Casa, o evento é virtual, gratuito e realizado em parceria com o Sesc São Paulo.

O festival conta com cerca de 35 nomes, entre músicos, artistas visuais, de teatro e dança, profissionais do cinema e literatura e pensadores.



Quem abre a programação hoje, às 19h, é a rapper Drika Barbosa. Ela é acompanhada por Kelly Souza (voz de apoio) e pelo DJ Faul. Ela aposta em temas dos trabalhos Espelho (2018) e Drik Barbosa (2019). A transmissão do show será feita pelo Instagram Sesc Ao Vivo e pelo canal do Sesc São Paulo no YouTube.

As demais atrações serão exibidas pela página do Facebook e pelo canal do YouTube do Festival Favela em Casa, além dos perfis no Facebook de nove unidades do Sesc: Santo André , São Caetano, Campo Limpo, Carmo, Itaquera, Ipiranga, Parque Dom Pedro II, Santana e Vila Mariana. Amanhã, a agenda vai das 19h às 23h e domingo, das 15h às 19h.



Do cenário musical listam ainda nomes como Caue Gas, Emcee lê e Jota Pê, por exemplo. Da dança participam Aline Constantino (Afrobreak), Babiy Querino e Djalma Moura, entre outros. Além dos espetáculos, há bate-papos com convidados, como a escritora Helena Silvestre, a curadora, poeta, escritora e ativista Abigail Santos Leal e o educador social Mestre Gildásio.



Segundo Marcelo Rocha, o evento surgiu a partir do sonho de movimentar e incentivar “artistas das nossas comunidades”, especialmente neste momento de pandemia. “Nosso sonho se tornou maior com a parceria do Sesc, que foi fundamental para a visibilidade dos nossos artistas e da nossa causa, que também passa pela sustentabilidade socioeconômica dos trabalhadores da cultura nas favelas”, explica.