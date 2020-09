PSDB confirma Lourencini e tenta se desvincular de Atila

Junior Carvalho

12/09/2020



O PSDB confirmou ontem a candidatura do empresário José Roberto Lourencini na disputa pelo Paço de Mauá. O tucanato mauaense, porém, ainda não anunciou quem ocupará a vaga de vice na chapa, embora mantenha conversas com o DEM e cogite ir até de chapa pura – a sigla pretende anunciar o número dois no limite do prazo para o registro. “Aproveitamos para discutir a realidade da cidade e sabemos que as questões da saúde e do desemprego são nossos grandes objetivos, apesar de todas as áreas merecerem atenção”, disse o candidato.

A estratégia do PSDB na cidade é viabilizar o projeto de Lourencini como verdadeira terceira via, descolando a imagem do tucano da de figurões que têm ou tiveram ligação com o prefeito Atila Jacomussi (PSB), candidato à reeleição. No decorrer da pré-campanha, Lourencini descartou aproximação com a ex-deputada estadual Vanessa Damo (MDB), que apoiou Atila em 2016 e tem a mãe, Alaíde Damo (MDB), como atual vice do socialista – os grupos se romperam no início do mandato.

O histórico recente do tucanato, porém, é de aliança com Atila. Dois vereadores eleitos pelo PSDB há quatro anos (Jotão e Pastor José), porém, integraram a base do governo Atila na Câmara – ambos trocaram de partido neste ano – e o PSDB não só apoiou o socialista no segundo turno do pleito de 2016 como chegou a comandar a Secretaria de Meio Ambiente no início da gestão.

Em 2016, o PSDB surpreendeu ao lançar o ex-prefeito de Ribeirão Pires Clóvis Volpi (hoje no PL) em Mauá. Terceiro colocado, Volpi apoiou o então prefeito petista Donisete Braga e foi expulso da sigla. O partido comandou Mauá com José Carlos Grecco (1993-1996), que foi eleito pelo MDB, mas se transferiu ao tucanato.