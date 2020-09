Cerrado Basquete completa a lista das 16 equipes do NBB na temporada 2020/2021

12/09/2020 | 00:36



O Conselho de Administração da Liga Nacional de Basquete (LNB) aprovou a entrada do Cerrado Basquete (DF), nesta sexta-feira, e desta maneira definiu os 16 times que vão disputar a 13ª edição do NBB na temporada 2020/2021.

"É uma alegria imensa definir a nova temporada do NBB com as mesmas 16 equipes, principalmente, após uma pandemia que colocou muitas dúvidas no cenário esportivo brasileiro", afirmou o presidente da LNB, Nilo Guimarães. "Quero aproveitar para parabenizar o Cerrado, que apresentou um projeto sólido e que vem sendo construído nos últimos anos, principalmente com as participações na Liga Ouro recentes."

Na terça-feira, o Conselho já havia aprovado 15 equipes. Quatro times buscavam uma vaga no NBB. Rio Claro Basquete (SP) e Botafogo (RJ), que disputaram ano passado, se juntaram ao São José, e não vão jogar, mas manterão suas associações com a Liga. O clube paulista pediu afastamento, enquanto o carioca não cumprir com as exigências necessárias.

Com as 16 equipes confirmadas, sete estados estarão representados na competição. São eles: Ceará, Minas Gerais, Paraíba, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e São Paulo. Além do Distrito Federal, agora, com duas equipes. Na terça-feira, uma nova reunião vai definir o modelo de disputa do campeonato.

Confira abaixo todas as equipes confirmadas para a temporada 2020/2021 do NBB:

1) Basquete Cearense (CE)

2) Bauru Basket (SP)

3) Brasília Basquete (DF)

4) Campo Mourão Basquete (PR)

5) Caxias do Sul Basquete (RS)

6) Cerrado Basquete (DF)

7) C.A. Paulistano (SP)

8) C.R. Flamengo (RJ)

9) E.C. Pinheiros (SP)

10) Minas Tênis Clube (MG)

11) Mogi Basquete (SP)

12) Pato Basquete (PR)

13) São Paulo F.C. (SP)

14) Sesi Franca (SP)

15) S.C. Corinthians (SP)

16) Unifacisa (PB)