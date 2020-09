Polícia prende mulher com drogas em Diadema

Mauricio Silva

Do Diário do Grande ABC



09/09/2020 | 11:43



Uma mulher foi presa com uma quantidade de entorpecentes por policiais militares do 6º Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia), nesta terça-feira (8), na avenida Afonso Monteiro da Cruz, Bairro Serraria, em Diadema. Sua identidade não foi revelada.

Segundo o boletim de ocorrência, os agentes faziam patrulhamento pela área quando visualizaram uma mulher em atitude suspeita, que ao ver a viatura demonstrou nervosismo, tentando fugir. Após ser detida e revistada, com ela havia uma mochila com 700 envólucros com vários tipos de entorpecentes.

Interrogada pelas autoridades ela confessou que buscou a droga na comunidade de Heliópolis de ônibus, iria ganhar R$300 para abastecer o tráfico local.

Presa em flagrante ela foi encaminhada ao 3º DP (Taboão), onde a ocorrência foi registrada.