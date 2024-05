Sto.André e São Caetano realizam campanha de arrecadação ao RS

As Prefeituras de Santo André e São Caetano realizam campanha emergencial de arrecadação de itens para as vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul. No município andreense a iniciativa é realizada pelo Núcleo de Inovação Social e do Fundo Social de Solidariedade e as doações são aceitas nas cinco Lojas Solidárias do município, localizadas nos quatro shoppings da cidade (ABC, Atrium, Grand Plaza e Shoppinho) e na Coop Queirós (Avenida Queirós dos Santos, 456 – Centro).

Pelo menos três caminhões já estão carregados em Santo André com donativos para serem enviados ao Rio Grande do Sul, com 250 colchões e lençóis, 1.000 cobertores e materiais de limpeza como vassouras, rodos e baldes.

“É a maior tragédia climática da história do Rio Grande do Sul, mas nossa cidade solidária já está mobilizada através do Fundo Social de Solidariedade para ajudar. Tenho certeza que Santo André vai dar exemplo mais uma vez e ajudar nessa tragédia”, destacou o prefeito Paulo Serra (PSDB).

Já em São Caetano, os donativos podem ser entregues em três pontos de arrecadação, das 9h às 16h, de segunda a sexta-feira, sendo na sede do Fundo Social de Solidariedade do município, localizada na rua Antônio Bento, número 140, no bairro Santa Paula, e nas duas unidades do CRAS (Centro de Referência de Assistência Social), na rua Heloísa Pamplona, 316 e na Rua Marlene, 452.

Além dos municípios da região, as agências dos Correios de São Paulo também receberão donativos a partir desta segunda-feira (6). A estatal transportará gratuitamente os itens, sem nenhum custo aos doadores.

Os Correios irão doar objetos de refugo que estavam sob sua guarda – encomendas que passaram por todas as tentativas de entrega aos destinatários, não foram procurados por eles, nem pelos remetentes e já ultrapassaram o prazo de 90 dias para reclamação previsto no Código de Defesa do Consumidor. Neste caso, os desabrigados dos municípios gaúchos receberão itens de vestuário e utensílios domésticos.

O QUE DOAR?

De acordo com Defesa Civil do Rio Grande do Sul, são necessárias doações de alimentos não perecíveis da cesta básica, produtos de higiene pessoal, material de higiene seco e itens de vestuário. As Prefeituras da região também recomendam a doação de roupas de cama, roupas do banho, cobertores e colchões.

Outra forma de ajudar é utilizando o Pix do governo do Estado do Rio Grande do Sul, por meio da chave (CNPJ) 92.958.800/0001-38. Redação com ABr