Santo André amplia testagem em massa de Covid-19 para idosos

Yasmin Assagra

Do Diário do Grande ABC



03/09/2020 | 20:36



A Prefeitura de Santo André anunciou, por meio da Secretaria de Saúde, na tarde desta quinta-feira (3), a ampliação da testagem em massa da Covid-19 para os idosos com idade acima de 60 anos. O município já examinou pelo menos 62 mil pessoas em programas oferecidos aos moradores da cidade.

A testagem será realizada a partir de terça-feira (8), das 8h às 16h e, para realizar o exame é necessário fazer a inscrição antecipadamente pelo site da Prefeitura (http://www.santoandre.sp.gov.br/testagem), até às 18h se segunda-feira (7).

Os serviços serão oferecidos na Portaria 5 do Craisa (Companhia Regional de Abastecimento Integrado de Santo André), na Avenida Varsóvia, na Vila Metalúgica, na cidade. O morador que for realizar o teste deve apresentar, obrigatoriamente, um documento original com foto. Lembrando ainda que o teste será feito em sistema drive-thru e não será permitida a entrada de pedestres, para evitar aglomerações.