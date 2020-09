Pandemia cancela desfiles cívicos neste 7 de setembro

Flavia Kurotori

Do Diário do Grande ABC



03/09/2020 | 00:01



Tradicional desfile cívico no Dia de Independência, na segunda-feira, não será realizado pelas prefeituras neste ano em razão da pandemia do novo coronavírus. Nenhuma atividade especial está marcada para a data. No ano passado, Santo André, São Caetano e Diadema fizeram suas festividades, que somaram pelo menos 25 mil integrantes, entre estudantes, entidades assistenciais e corporações, além de público de cerca de 20 mil pessoas.



Em Santo André, o evento ocorreu, em 2019, na Avenida Firestone e atraiu aproximadamente 5.000 pessoas. A edição marcou a retomada do desfile cívico na cidade, que estava suspenso desde 2016 em razão das dificuldades financeiras da administração. Na ocasião, além da passagem de carros militares do Exército e dos bombeiros, 20 entidades desfilaram.



No ano passado, na Avenida Kennedy, em São Caetano, teve o desfile de 36 entidades e alunos da rede municipal, fora agentes da Polícia Militar, Defesa Civil e GCM (Guarda Civil Municipal). Ao todo, 12 mil pessoas acompanharam o evento.



Já em Diadema, a festa foi na Avenida Sete de Setembro e contou com a presença de uma intérprete de Libras. Participaram do desfile grupos motorizados e policiais, como Corpo de Bombeiros, Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Técnico-Científica do Estado de São Paulo e Exército Brasileiro.



Nos demais municípios da região, o desfile cívico é realizado nos meses dos respectivos aniversários: agosto em São Bernardo, dezembro em Mauá, março em Ribeirão Pires e maio em Rio Grande da Serra.



FERIADÃO

Preocupados com o grande número de pessoas nas praias do Litoral, prefeitos de Bertioga, Cubatão, Guarujá, Itanhaém, Mongaguá, Peruíbe, Praia Grande, Santos e São Vicente se reuniram para discutir alternativa para evitar a aglomeração observada igual à observada no último fim de semana. Expectativa é que não haja bloqueio do acesso no fim de semana e na segunda-feira, mas intensificar a fiscalização com auxílio da Polícia Militar.