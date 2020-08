Akira escolhe Paula Souza, da Rede, como vice

Fábio Martins

30/08/2020 | 20:12



Pré-candidato a prefeito de Rio Grande da Serra pelo PSB, o vereador Akira Auriani definiu o nome de Paula Souza (Rede) ao posto de vice na composição de sua chapa majoritária que irá disputar o processo eleitoral de novembro. Quadro de fora da política tradicional da cidade e filiada ao partido da ex-presidenciável Marina Silva, Paula é ligada à área da Educação. A dobrada vai enfrentar a concorrência marcada por 16 anos de sucessão do mesmo grupo político – oito anos de Adler Kiko Teixeira (PSDB, 2005 a 2012) e outros oito de Gabriel Maranhão (Cidadania, 2013 a 2020).

Com o anúncio da formação da dobrada, Akira enterra, a princípio, especulações de que poderia ocupar a vaga de vice em outra chapa ou que teria como número dois um nome carimbado da política. O cenário necessita ainda, contudo, ser homologado nas convenções partidárias – com data limite para acontecer até 16 de setembro. Diante do encaminhamento, o PSB indica ter candidatura a prefeito em cinco das sete cidades – além de Rio Grande, tem postulante ao Paço em Santo André, São Bernardo, Diadema e Mauá, além de pleiteante a vice em Ribeirão Pires.

“Nós escolhemos um nome que pode, de fato, reforçar nosso projeto de renovação. A prática tem que caminhar lado a lado com o discurso e escolher a Paula tem a ver com competência, respeito e transparência”, pontuou Akira. O pré-prefeiturável do PSB é empresário e tem 35 anos. Foi eleito em 2016 ao primeiro mandato à Câmara, obtendo 589 votos, o quinto mais lembrado entre os eleitos do município.