'The Mentalist' tem tudo para conquistar

29/08/2020 | 07:16



E cá estou para oferecer uma dica de série antiga. Há tanta gente falando de produções que acabaram de chegar, mas escolhi algo que tem chamado a atenção, mesmo não sendo novidade. Há um tempo que algumas pessoas descobriram que a série The Mentalist é muito legal e que vale a pena ao menos dar uma olhadinha nela. Você pode escolher assistir a todas as temporadas pela Amazon Prime Video ou pelo Globoplay, pois as duas plataformas estão com a série completa. Outra opção é o canal TNT Séries, que vira e mexe faz uma maratona de episódios.

Com um total de sete temporadas, que estreou em 2008 e chegou ao fim em 2015, The Mentalist reúne humor, suspense, romance e investigação criminal. Criada por Bruno Heller, a série é protagonizada pelo ator Simon Baker, que dá vida ao habilidoso Patrick Jane, um consultor da agência CBI, que investiga os mais variados crimes.

Sob o comando da agente Teresa Lisbon (Robin Tunney), Jane, na verdade, quer mais do que resolver esses crimes: ele tem um objetivo maior, que rege sua vida. Ele busca vingança, quer a todo custo descobrir, encontrar e matar o serial killer Red John, que matou sua mulher e sua filha. A produção conta ainda com Amanda Righetti, Tim Kang e Owain Yeoman.

