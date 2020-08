Com covid-19, Bruno Gomes desfalca Vasco no duelo com o Goiás pela Copa do Brasil

25/08/2020 | 17:35



O técnico Ramon Menezes, do Vasco, não poderá contar com Bruno Gomes no jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil, contra o Goiás, às 21h30 na Serrinha, em Goiânia. O volante testou positivo para a covid-19, foi retirado da delegação que foi para a capital goiana nesta terça-feira à tarde e deverá cumprir o período de dez dias de isolamento.

Titular no empate por 0 a 0 contra o Grêmio, domingo, em duelo pelo Campeonato Brasileiro, Bruno Gomes deveria ser mantido no time para o jogo desta quarta-feira. O lateral-direito Claudio Winck, com lesão muscular na coxa direita, é outro desfalque vascaíno.

No jogo de ida, disputado em 13 de março, em São Januário, no Rio, o Goiás derrotou o Vasco por 1 a 0. Por isso, joga pelo empate. Caso o time carioca vença por um gol, a decisão será nos pênaltis.

No Brasileirão, o Vasco é quem está em uma situação bem melhor. O time comandado por Ramon é o segundo colocado com dez pontos, enquanto o Goiás, que acaba de trocar de técnico, Thiago Larghi substitui Ney Franco, aparece na 15ª posição, com quatro pontos.