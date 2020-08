Bancada mostra preocupação com fim do BRT

Daniel Tossato

Do Diário do Grande ABC



25/08/2020 | 00:20



Deputados que representam o Grande ABC declararam que lutarão pelo menos pela manutenção do projeto do BRT (sigla em inglês para ônibus de alta velocidade), após o governo do Estado, liderado por João Doria (PSDB), revelar ao Diário que a instalação do modal passa por reavaliação diante crise econômica causada pela pandemia do novo coronavírus e pode não sair do papel.

Deputado estadual por São Bernardo e integrante da comissão de transportes e de assuntos metropolitanos, Luiz Fernando Teixeira (PT) avisou que segue na batalha para organizar audiência pública para debater a Linha 18-Bronze do Metrô, projeto original de ligação da região com o ramal metroviário da Capital. “Esse assunto (possível fim do BRT), assim como o próprio modal, é algo importante para o Grande ABC.”

O petista não poupou críticas a Doria, ao prefeito Orlando Morando (PSDB), de São Bernardo, e a deputada estadual Carla Morando, líder do PSDB na Assembleia Legislativa. Para ele, “o Grande ABC não é levado a sério” no governo tucano no Estado. “O governador Doria, assim como Morando e até a Carla utilizaram o Metrô com fins eleitoreiros e políticos. Nunca levaram a situação a sério. Agora o mesmo ocorre com o BRT, que corre o risco de não sair do papel.”

O BRT foi o modal escolhido por Doria como alternativa para substituir a Linha 18-Bronze, sob alegação de alto custo da proposta original – nas contas do Palácio dos Bandeirantes, tirar o monotrilho do papel demandaria R$ 6 bilhões, sendo que o BRT custaria R$ 680 milhões. Grupo chinês BYD chegou a demonstrar interesse em resgatar o modal original, mas, depois de avançar em algumas tratativas, mudou de ideia.

Para Thiago Auricchio (PL), deputado estadual com domicílio eleitoral em São Caetano, a possibilidade de o BRT não sair do papel traz “profunda preocupação”, já que a escolha do projeto levou em conta exatamente o custo do projeto. “Vamos trabalhar junto ao Estado pela manutenção do modal viário. Não podemos mais ficar prolongando essa discussão. É um sonho de décadas do Grande ABC que passou da hora de virar realidade. Discutiremos com responsabilidade a manutenção do projeto”, declarou Thiago.

Deputado estadual com domicílio eleitoral em São Bernardo, Coronel Nishikawa (PSL) afirmou que sempre defendeu a implantação do monotrilho, mas que esse modal já foi modificado pelo governo do Estado. “Sou a favor do monotrilho, entretanto, se não houver este modal, continuaremos nossa luta pelo BRT mesmo”, alegou.

Os deputados estaduais Teonilio Barba (PT), de São Bernardo, Márcio da Farmácia (Podemos), de Diadema, e Carla foram contatados pela equipe do Diário, mas não retornaram para emitir posicionamento acerca do episódio.